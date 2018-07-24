Появилось видео штурма базы «Правого сектора» бойцами СБУ

Киев, 24 июля. Спецназ Службы безопасности Украины взяли штурмом базу боевиков «Правого сектора»1 (запрещенная в РФ экстремистская организация). Один из спецназовцев записал операцию на видео, которое позднее было опубликовано в Сети.

На кадрах видно, как спецназ СБУ под прикрытием бронетранспортера движется вдоль здания, на котором можно заметить флаг Украины, а также флаг «Правого сектора». На крыше здания находится один из боевиков, который требует прекратить штурм и решить конфликт путем переговоров. Однако в следующую секунду боевики открывают огонь по бойцам СБУ. При этом спецназовцы СБУ возмущаются действиями «бандеровцев» не стесняясь в выражениях, после чего видео обрывается.

Запись возобновляется уже после окончания операции. В кадре появляется пленный боевик «Правого сектора» с окровавленным лицом, которого пинает ногами боец СБУ. Спецназовец пытается выяснить, кто начал стрельбу, однако боевик клянется, что он не открывал огонь.

Место, дата съемки, а также какой именно батальон «Правого сектора» штурмовали бойцы СБУ остаются неизвестными.

1 Организация запрещена на территории РФ.