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Появилось видео штурма базы «Правого сектора» бойцами СБУ
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    Появилось видео штурма базы «Правого сектора» бойцами СБУ

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    Появилось видео штурма базы «Правого сектора» бойцами СБУКиев, 24 июля. Спецназ Службы безопасности Украины взяли штурмом базу боевиков «Правого сектора»1 (запрещенная в РФ экстремистская организация). Один из спецназовцев записал операцию на видео, которое позднее было опубликовано в Сети.

    На кадрах видно, как спецназ СБУ под прикрытием бронетранспортера движется вдоль здания, на котором можно заметить флаг Украины, а также флаг «Правого сектора». На крыше здания находится один из боевиков, который требует прекратить штурм и решить конфликт путем переговоров. Однако в следующую секунду боевики открывают огонь по бойцам СБУ. При этом спецназовцы СБУ возмущаются действиями «бандеровцев» не стесняясь в выражениях, после чего видео обрывается.

    Появилось видео штурма базы «Правого сектора» бойцами СБУ

    Запись возобновляется уже после окончания операции. В кадре появляется пленный боевик «Правого сектора» с окровавленным лицом, которого пинает ногами боец СБУ. Спецназовец пытается выяснить, кто начал стрельбу, однако боевик клянется, что он не открывал огонь.

    Место, дата съемки, а также какой именно батальон «Правого сектора» штурмовали бойцы СБУ остаются неизвестными.

    Появилось видео штурма базы «Правого сектора» бойцами СБУ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Артем Никулин
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