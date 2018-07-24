Меню
Общество
Эксперт прокомментировал законопроект о регистрации авто без участия ГИБДД
Политика
Лавров и Герасимов обсудили с Макроном урегулирование в Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Эксперт прокомментировал законопроект о регистрации авто без участия ГИБДД

    94

    Эксперт прокомментировал законопроект о регистрации авто без участия ГИБДД

    Москва, 24 июля. Проект закона о регистрации автомобилей без посещения ГИБДД был одобрен Государственной думой во втором чтении. Законопроект подразумевает под собой то, что дилеры могут взять на себя оформление документов.

    По мнению автоэксперта и журналиста Игоря Моржаретто, главное, чтобы норма была корректно регламентирована. Он отметил, что у автовладельцев и дилеров появятся новые возможности — «все это организуется на месте, и не надо бегать туда-сюда».

    Эксперт считает, что данный закон дает дилерам возможность предложить новые услуги и создать новые некие конкурентные преимущества для себя, а также значительно упрощает жизнь для автовладельцев.

    «Это очень удобно, когда часть функций ГИБДД передается дилерам», — резюмировал Моржаретто, передает Пятый канал.

    Отметим, что если законопроекту будет показан «зеленый свет», то, прежде всего, жизнь станет легче у покупателей новых авто при условии приобретения автотранспортного средства у официальных дилеров.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.