Эксперт прокомментировал законопроект о регистрации авто без участия ГИБДД

Москва, 24 июля. Проект закона о регистрации автомобилей без посещения ГИБДД был одобрен Государственной думой во втором чтении. Законопроект подразумевает под собой то, что дилеры могут взять на себя оформление документов.

По мнению автоэксперта и журналиста Игоря Моржаретто, главное, чтобы норма была корректно регламентирована. Он отметил, что у автовладельцев и дилеров появятся новые возможности — «все это организуется на месте, и не надо бегать туда-сюда».

Эксперт считает, что данный закон дает дилерам возможность предложить новые услуги и создать новые некие конкурентные преимущества для себя, а также значительно упрощает жизнь для автовладельцев.

«Это очень удобно, когда часть функций ГИБДД передается дилерам», — резюмировал Моржаретто, передает Пятый канал.

Отметим, что если законопроекту будет показан «зеленый свет», то, прежде всего, жизнь станет легче у покупателей новых авто при условии приобретения автотранспортного средства у официальных дилеров.