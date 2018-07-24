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В СК рассказали, как российские следователи установили причину крушения A321 на Синае
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    В СК рассказали, как российские следователи установили причину крушения A321 на Синае

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    В СК рассказали, как российские следователи установили причину крушения A321 на Синае

    Москва, 24 июля. Руководитель главного управления криминалистики СК РФ Зигмунд Ложис рассказал о работе следователей в Египте, в результате которой была установлена причина крушения над Синаем лайнера Airbus A321.

    По его словам, российские криминалисты в течение двух месяцев работали в Египте. В условиях невыносимой жары в пустыне они расследовали произошедшее, стараясь установить причину катастрофы.

    «Мы установили, что это был теракт, это был взрыв», — сказал Ложис в эфире «Вести FM».

    Он добавил, что следователи обнаружили с газоанализатором на обшивке самолета, а также на внутренних стенках лайнера наличие взрывчатого вещества. В дальнейшем совместно с сотрудниками Межгосударственного авиационного комитета (МАК) российские криминалисты сложили остатки фрагментов судна и установили конкретное место, где произошел взрыв.

    Напомним, авиакатастрофа произошла 31 октября 2015 года над Синайским полуостровом. Самолет Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Петербург, разбился приблизительно через 23 минуты после взлета. На борту лайнера находились 224 человека.

    В середине июня неизвестные взломали страницу жертв крушения и сообщили, что Дарина Громова, погибшая при крушении десятимесячная девочка, которая стала известна как «Главный пассажир», жива.

    Автор: Екатерина Кухарева
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