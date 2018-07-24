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Весь мир
Израиль задействовал канал связи с РФ перед ударом по сирийскому самолету
Весь мир
Израиль задействовал канал связи с РФ перед ударом по сирийскому самолету
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    Израиль задействовал канал связи с РФ перед ударом по сирийскому самолету

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    Израиль задействовал канал связи с РФ перед ударом по сирийскому самолету

    Москва, 24 июля. Израильские военные воспользовались каналом коммуникации с Россией по предотвращению инцидентов в воздухе, перед ударом по самолету ВВС Сирии. Об этом заявил пресс-атташе посольства Израиля в России Алекс Гандлер.

    Гандлер отметил, что израильские военные задействовали канал коммуникации с Россией, прежде чем предпринимать меры в отношении самолета, нарушившего воздушные границы Израиля.

    «Был задействован канал коммуникации с РФ, чтобы убедиться, что самолет не был российским», — сказал Гандлер.

    Ранее стало известно, что израильские ПВО сбили истребитель военно-воздушных сил Сирии, который на два километра углубился в воздушное пространство Израиля на северо-восточном направлении. В свою очередь власти Сирии заявили, что самолет выполнял боевое задание против террористов, однако израильскую границу не пересекал​​​.

    Автор: Артем Никулин
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