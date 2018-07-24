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Катамаран с десятками туристов на борту загорелся в Испании
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    Катамаран с десятками туристов на борту загорелся в Испании

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    Катамаран с 48 пассажирами на борту загорелся в Испании

    Мадрид, 24 июля. На пассажирском судне в Испании произошел сильный пожар. По информации службы по чрезвычайным ситуациям автономного сообщества Галисии, инцидент случился в устье реки Ароуса в провинции Понтеведра.

    Как стало известно, туристический катамаран с десятками людей на борту находился в районе муниципалитета О-Грове и острова Ла Тоха. В результате пожара ожоги получили несколько человек, их точное количество пока неизвестно. На данный момент была произведена полная эвакуация. 

    В службе отметили, что мощный пожар вспыхнул после того, как катамаран столкнулся с платформой для добычи мидий.

    В настоящее время на месте работают пожарные и спасатели. По данным местных СМИ, часть людей прыгнули в воду сразу после возгорания, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее сообщалось, что число жертв природных пожаров в Греции возросло с 60 до 74 человек.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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