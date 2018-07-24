Курс биткоина впервые за два месяца превысил 8 тысяч долларов

Москва, 24 июля. Курс биткоина продолжает расти на рынке, цена криптовалюты достигла максимума за последние два месяца, превысив отметку в 8 тысяч долларов.

По последним данным, нынешняя стоимость биткоина составила 8,2 тысячи долларов, что выше почти на 6,4% со вчерашнего уровня при закрытии торгов, передает MarketWatch.

Стоит отметить, что последний крупный рост криптовалюты зафиксировали в марте 2018 года. В то время цена за один биткоин достигла почти 11 тысяч долларов.

В то же время рыночная доля биткоина выросла до 46%, в последний раз она была настолько высокой в декабре прошлого года. По мнению экспертов, курс первой криптовалюты увеличился, а цена альткоинов осталась практически прежней.

В середине июня стало известно, что злоумышленники украли некоторую сумму альтернативных криптовалют. Такое крупное преступление, а также последовавший за ним перевод активов биржи, обрушили курс биткоина.