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Курс биткоина впервые за два месяца превысил 8 тысяч долларов
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    Курс биткоина впервые за два месяца превысил 8 тысяч долларов

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    Курс биткоина впервые за два месяца превысил 8 тысяч долларов

    Москва, 24 июля. Курс биткоина продолжает расти на рынке, цена криптовалюты достигла максимума за последние два месяца, превысив отметку в 8 тысяч долларов.

    По последним данным, нынешняя стоимость биткоина составила 8,2 тысячи долларов, что выше почти на 6,4% со вчерашнего уровня при закрытии торгов, передает MarketWatch.

    Стоит отметить, что последний крупный рост криптовалюты зафиксировали в марте 2018 года. В то время цена за один биткоин достигла почти 11 тысяч долларов.

    В то же время рыночная доля биткоина выросла до 46%, в последний раз она была настолько высокой в декабре прошлого года. По мнению экспертов, курс первой криптовалюты увеличился, а цена альткоинов осталась практически прежней.

    В середине июня стало известно, что злоумышленники украли некоторую сумму альтернативных криптовалют. Такое крупное преступление, а также последовавший за ним перевод активов биржи, обрушили курс биткоина.

    Автор: Екатерина Кухарева
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