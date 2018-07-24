Два миллиона россиян могут не увидеть новогоднее поздравление Путина

Москва, 24 июля. 1 января 2019 года государство перестанет финансировать аналоговое эфирное вещание в городах с населением менее 100 тысяч жителей. Об этом сегодня, 24 июля, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. Обеспечение доступа жителей отдаленных населенных пунктов к теле- и радиоканалам обсудили в Совете Федерации.

С Нового года россияне смогут смотреть любимые передачи «в цифре» с помощью современного телевизора («моложе» 2012 года) или специальной приставки. 20 телевизионных каналов, входящих в первый и второй мультиплекс, согласно указу президента РФ, общедоступны и бесплатны для всех жителей страны.

Однако 1,4% россиян живут вне зоны охвата цифровым эфирным телевидением. Если в каком-то из этих уголков России не найдется телекомпании, которая за свой счет сможет обеспечить местным жителям аналоговый телевизионный сигнал, то старые телевизоры с Нового года станут предметами мебели.

Алексей Волин поделился планами о том, как обеспечить доступ к цифровым телеканалам жителям отдаленных городов, деревень и сел.

«В прошлом году мы договорились со спутниковыми операторами: «Триколором» и НТВ+, что для жителей отдаленных населенных пунктов они разработают льготное предложение. Базовый пакет из 20 каналов россияне, не охваченные «цифрой», смогут смотреть через спутники. Для жителей отдаленных районов спутниковые операторы сделают 30%-ную скидку на оборудование, кроме того, эти пользователи не будут платить абонентскую плату за пользование спутником», — сообщил заместитель министра.

Он отметил, что эти условия для спутниковых операторов будут закреплены законодательно.

Для того чтобы планы министерства воплотились в жизнь, потребуется помощь местных властей. В первую очередь — по разъяснению грядущей «новогодней» телевизионной реформы. Алексей Волин привел в пример опыт Киргизии, где уже перестало работать аналоговое телевидение. Перед отключением главы сельских поселений еженедельно совершали обход своих территорий и вели просветительскую работу с жителями.