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«Они не хотят Трампа»: Трамп опасается, что Россия поможет демократам
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    «Они не хотят Трампа»: Трамп опасается, что Россия поможет демократам

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    «Они не хотят Трампа»: Трамп опасается, что Россия поможет демократам

    Вашингтон, 24 июля. Глава Белого дома Дональд Трамп назвал себя самым жестким по отношению к России президентом США, иронично отметив, что Москва попытается помочь Демократической партии на промежуточных выборах в конгресс в нынешнем году.

    «Я очень обеспокоен тем, что Россия будет ожесточенно бороться за то, чтобы повлиять на предстоящие выборы. Поскольку ни один другой президент США не был более жестким с Россией, чем я, они будут очень сильно подталкивать демократов. Они определенно не хотят Трампа!» — написал глава Белого дома в своем микроблоге Twitter.

    Напомним, в 2016 году после избрания Дональда Трампа президентом США в Вашингтоне заявили о «вмешательстве России в американские выборы». Россия неоднократно опровергала обвинения властей США, требуя предоставить доказательства.

    Автор: Артем Никулин
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