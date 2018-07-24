В США назвали российский эсминец «Лидер» самым мощным вооружением в мире

Вашингтон, 25 июля. Эскадренные миноносцы проекта 23560 (шифр «Лидер») ВМФ России станут «самыми мощно вооруженными военными кораблями в мире», способными составить двойную конкуренцию зарубежным соперникам. Об этом говорится в американском военно-историческом журнале Military Watch.

Автор публикации пришел к выводу о том, что передовые характеристики российских миноносцев намного превосходят параметры почти всех существующих военных кораблей.

«Новый эсминец с управляемыми ракетами является ключом к успеху масштабной программы по модернизации авианосцев и суперавианосцев в особенности», — говорится в статье.

Корабль планируют оснастить ракетными комплексами, а также установить модифицированную версию ЗРК С-500 «Прометей» и другие средства защиты. По мнению автора, такое оснащение станет ключом к успеху авианосных ударных групп и имеет «решающее значение» для противостояния современным военным угрозам на море.

По данным издания, вслед за возрождением космических, наземных и воздушных боевых возможностей российской армии миноносцы проекта «Лидер» ознаменуют «возвращение России в статус крупной военно-морской державы».

Стоит отметить, что строительство эскадренных миноносцев проекта «Лидер» может стартовать после 2020 года.

Напомним, эскизный проект эсминца был разработан Северным проектно-конструкторским бюро в Санкт-Петербурге. Судно будет иметь длину 200 метров и максимальную ширину 20 метров, а также сможет развивать скорость до 30 узлов и находиться в автономном плавании до 90 суток.