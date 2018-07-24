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Путин отметил вклад Вениамина Яковлева в развитие судебной системы РФ
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    Путин отметил вклад Вениамина Яковлева в развитие судебной системы РФ

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    Путин отметил вклад Вениамина Яковлева в развитие судебной системы РФ

    Москва, 24 июля. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семье скончавшегося советника президента РФ Вениамина Яковлева. Об этом говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

    Ранее стало известно, что советник президента России, сопредседатель Ассоциации юристов РФ, доктор юридических наук Вениамин Яковлев скончался на 87-м году жизни после продолжительной болезни.

    Глава государства отметил, что Яковлев был выдающимся ученым и видным государственным деятелем, которому удалось сделать вклад в совершенствование судебной системы.

    «Трудно переоценить вклад Вениамина Федоровича в совершенствование отечественной судебной системы, в развитие юридической науки и образования. Он был правозащитником в самом высоком значении этого слова», — написал президент.

    Стоит отметить, что с декабря 1990 года по ноябрь 1991 Яковлев занимал должность председателя Высшего Арбитражного суда СССР. Кроме того, он создал систему арбитражных судов России, а в 1992 году возглавил Высший Арбитражный суд РФ, председателем которого оставался на протяжении 13 лет.

    Автор: Артем Никулин
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