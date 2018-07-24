Путин отметил вклад Вениамина Яковлева в развитие судебной системы РФ

Москва, 24 июля. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семье скончавшегося советника президента РФ Вениамина Яковлева. Об этом говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее стало известно, что советник президента России, сопредседатель Ассоциации юристов РФ, доктор юридических наук Вениамин Яковлев скончался на 87-м году жизни после продолжительной болезни.

Глава государства отметил, что Яковлев был выдающимся ученым и видным государственным деятелем, которому удалось сделать вклад в совершенствование судебной системы.

«Трудно переоценить вклад Вениамина Федоровича в совершенствование отечественной судебной системы, в развитие юридической науки и образования. Он был правозащитником в самом высоком значении этого слова», — написал президент.

Стоит отметить, что с декабря 1990 года по ноябрь 1991 Яковлев занимал должность председателя Высшего Арбитражного суда СССР. Кроме того, он создал систему арбитражных судов России, а в 1992 году возглавил Высший Арбитражный суд РФ, председателем которого оставался на протяжении 13 лет.