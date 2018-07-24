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ВВС Израиля нанесли удар по палестинцам, выпускающим горящие шары из сектора Газа
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    ВВС Израиля нанесли удар по палестинцам, выпускающим горящие шары из сектора Газа

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    ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа

    Тель-Авив, 24 июля. Самолет ВВС Израиля атаковал палестинских радикалов в северной части сектора Газа.

    По словам представителя армии, радикалы выпускали в сторону Израиля воздушные шары с горящими предметами. Выстрел по этой части сектора Газа стал ответом на подобные действия, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

    В настоящий момент о пострадавших ничего не известно.

    Отметим, что ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля продолжит наносить удары по движению Хамас в секторе Газа в ответ на действия радикалов.

    Автор: Денис Коробейников
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