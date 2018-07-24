ВВС Израиля нанесли удар по палестинцам, выпускающим горящие шары из сектора Газа
Тель-Авив, 24 июля. Самолет ВВС Израиля атаковал палестинских радикалов в северной части сектора Газа.
По словам представителя армии, радикалы выпускали в сторону Израиля воздушные шары с горящими предметами. Выстрел по этой части сектора Газа стал ответом на подобные действия, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
В настоящий момент о пострадавших ничего не известно.
Отметим, что ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля продолжит наносить удары по движению Хамас в секторе Газа в ответ на действия радикалов.