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В коалиции США рассказали о сроках ведения боевых действий в Сирии
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    В коалиции США рассказали о сроках ведения боевых действий в Сирии

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    Сирия: Военная операция против ИГИЛ продлится минимум три месяца — представитель коалиции

    Вашингтон, 24 июля. Коалиция продолжит военную операцию в Сирии против террористов ИГИЛ1 (деятельность организации запрещена на территории России) еще минимум два — три месяца. Об этом заявил французский бригадный генерал Фредерик Парисо.

    По его словам, для представителей коалиции очень важно сделать все, чтобы террористы не могли совершить атаки за пределами Сирии и Ирака. При этом он обратил внимание, что присутствие коалиции в стране скорее политический вопрос.

    «Это на самом деле политический вопрос. Миссия коалиции на всех уровнях — нанести поражение ИГ1. Что будет дальше — это вопрос, который предстоит решить. Мы все еще ведем боевые действия — по меньшей мере, на два — три месяца, а затем будут приняты новые решения», — передает его слова РИА Новости.

    Отметим, что коалиция во главе с США действует на территории страны с 2014 года без разрешения Дамаска. Напомним, что коалиционные силы неоднократно наносили удары по мирным жителям, так с 2014 года в Сирии и Ираке погибли 939 мирных человек.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Денис Коробейников
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