Министерство обороны России опубликовало видео, демонстрирующее один из самых устрашающих видов ядерного оружия, когда-либо созданных человечеством. Это оружие было создано специально для подавления американской обороны, напоминает журналист британского издания Business Insider Алекс Локки (Alex Lockie) в опубликованной 23 июля статье «Россия явила миру ядерную торпеду «судного дня», которую США не в состоянии остановить» (Russia just showed off a potentially world-ending nuclear 'doomsday' torpedo that the US can't stop). Федеральное агентство новостей предлагает перевод этого материала.

Оружие, о котором идет речь, — это высокоскоростная ядерная торпеда, не имеющая аналогов в мире.

Это оружие призвано не только наносить физический ущерб, но и в состоянии сильно загрязнять зону поражения радиацией, что на несколько десятилетий делает тысячи миль территории непригодными для жизни.

Обычно разрушительный эффект ядерного оружия достигается за счет того, что в момент расщепления ядра атома высвобождается огромное количество тепла и создается высокое давление. Сопутствующее радиационное загрязнение всегда воспринималось лишь как опасный побочный эффект.

Но новая российская торпеда использует именно радиоактивные отходы для того, чтобы сдерживать, запугивать и уничтожать врагов на протяжении десятилетий.

«Ядерное оружие генерирует значительное количество радиоактивных осадков, когда взрыв происходит на уровне земли, а также выше или ниже этого уровня», — рассказал в интервью Business Insider автор книги «Атомный аудит: затраты на ядерное оружие США и последствия с 1940 года» Стивен Шварц.

«Такие типы ядерных взрывов всасывают грязь или воду, загрязняют ее радиоактивными отходами от бомбы, а затем выбрасывают обратно в окружающую среду, распространяя смертоносные радиоактивные загрязнения на тысячи миль», — добавил Шварц.

Более того, по слухам, у бомбы есть ядерный сердечник, покрытый металлом, благодаря которому радиоактивные отходы будут сохранять свои опаснейшие свойства более 50 лет.

«Это страшнейшее оружие. В том смысле, что оно, вероятно, столь же неизбирательное и смертоносное, как и традиционное ядерное оружие», — заявил в беседе с Business Insider директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганс Кристенсен.

Россия не уточнила, насколько велика ядерная боеголовка, но Кристенсен сказал, что в отчетах указано — «мощность снаряда может достигать 100 мегатонн».

Это делает ее потенциально одной из самых больших бомб, когда-либо созданных человеком, считает эксперт.

В описании российского оружия говорится: главная цель торпеды — «входить во вражескую гавань, взрывать ее и загрязнять гавань и всю прибрежную зону радиацией, которая надолго сделает территорию непригодной для жизни».

Россия опубликовала первые изображения этого оружия еще в 2015 году, а недавно на YouTube-канале Минобороны РФ появилось видео, демонстрирующее торпеду «Посейдон», а также несколько других видеозаписей испытаний новейших российских систем вооружения. Владимир Путин рассказывал о них еще во время своего выступления 1 марта. По словам Путина, все существующие системы обороны США «бесполезны» против новейшего российского оружия.

В видео показан комплекс «Посейдон», закрепленный на поддерживающей его конструкции на заводе. Вокруг конструкции стоят несколько инженеров. Линии по всему корпусу указывают, где находятся различные компоненты «Посейдона», также показано большое пространство для боеприпаса.

Аналитики портала HI Sutton говорят, что Россия начала испытания «Посейдона» еще в 2010 году, что свидетельствует о длительном периоде тестирования, который, возможно, уже подходит к концу.

В ролике торпеда показана только в заводских условиях, а затем идет демонстрация компьютерных графических моделей. На реальных кадрах видно, как торпеда будет маневрировать в воде.

На сегодняшний день у США нет возможности защищаться от высокоскоростных торпед, таких как «Посейдон».