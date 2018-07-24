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Участнику боев в Донбассе сломали челюсть за выкрик «Слава Украине» после победы Усика
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    Участнику боев в Донбассе сломали челюсть за выкрик «Слава Украине» после победы Усика

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    Участнику боев в Донбассе сломали челюсть за выкрик «Слава Украине» после победы Усика

    Москва, 24 июля. В украинском городе Черкассы во время драки сломали челюсть участнику военной операции в Донбассе. Поводом для потасовки стал его выкрик «Слава Украине».

    По словам очевидца случившегося Виталия Мельниченко, инцидент произошел в одном из развлекательных заведений города.

    Товарищ Мельниченко выкрикнул «Слава Украине» после того, как узнал о победе боксера Александра Усика в бою с россиянином Муратом Гассиевым. Лидеру «Национального корпуса» в Черкассах Дмитрию Кухарчуку и его «банде» этот возглас показался «слишком громким». В результате произошла драка, в ходе которой Кухарчук «едва не убил» оппонента. Националисты сломали участнику боев в Донбассе челюсть. Кроме того, они избили семейную пару, отдыхавшую также в том же заведении.

    Напомним, что ранее Татьяна Монтян возмутилась реакции украинских властей на победу Усика.

    Автор: Тимур Румянцев
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