Белый дом объяснил необходимость новой встречи Путина и Трампа

Вашингтон, 24 июля. Белый дом считает, что вторая полноформатная встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа позволит закрепить результаты саммита в Хельсинки. Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

Первая полноформатная встреча лидеров России и США состоялась 16 июля в столице Финляндии. Первая часть встречи прошла в закрытом режиме и продолжалась более двух часов. Путин и Трамп положительно оценили переговоры. Позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп пригласил Владимира Путина осенью в Вашингтон.