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Белый дом объяснил необходимость новой встречи Путина и Трампа
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    Белый дом объяснил необходимость новой встречи Путина и Трампа

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    Белый дом объяснил необходимость новой встречи Путина и Трампа

    Вашингтон, 24 июля. Белый дом считает, что вторая полноформатная встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа позволит закрепить результаты саммита в Хельсинки. Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

    Первая полноформатная встреча лидеров России и США состоялась 16 июля в столице Финляндии. Первая часть встречи прошла в закрытом режиме и продолжалась более двух часов. Путин и Трамп положительно оценили переговоры. Позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп пригласил Владимира Путина осенью в Вашингтон.

    «Вторая встреча двух лидеров будет представлять собой благоприятную возможность, позволяющую развить и изучить прогресс обеих сторон по серьезным вопросам национальной безопасности, которые обсуждались в Хельсинки», — сказал представитель СНБ.

     

    Автор: Артем Никулин
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