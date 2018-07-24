Сирия: Израиль сбил самолет Су-22 ВВС САР, участвовавший в операции против ИГ на Голанских высотах

Израиль совершил очередной акт военной агрессии по отношению к Сирии: зенитными ракетами Patriot был сбит самолет Су-22 ВВС САР. Это произошло в районе Голанских высот, которые Тель-Авив упорно продолжает считать своими, несмотря на противоположное мнение международного сообщества. Подробнее о данном происшествии — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждают, что сирийский истребитель был сбит, поскольку он пролетел два километра вглубь воздушного пространства еврейского государства. Тем не менее бомбардировщик упал на приграничные территории Сирии, занимаемые боевикам «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

По данным Тель-Авива, Су-22 вылетел с аэродрома «Тифор», расположенного между Хомсом и Пальмирой. Кроме того, согласно заявлению израильского военного ведомства, самолет будто бы никак не отреагировал на предупреждения ЦАХАЛ ни на одном из языков.

Позже в МО Сирии подтвердили факт крушения истребителя в результате атаки Израиля. Представители ведомства отметили, что сбитый Су-22 участвовал в воздушных вылетах против джихадистов ИГИЛ1 в рамках подготовки к полномасштабной антитеррористической операции Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ в этом районе.

«Вестник Дамаска» сообщает, что пилот истребителя полковник Омран Мури, к сожалению, погиб. Его тело было обнаружено боевиками ИГ1. В Сети, кроме того, появилось видео, снятое террористами, на котором якобы запечатлены останки летчика.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил в интервью ФАН, что данные действия Израиля, безусловно, являются актом агрессии и заслуживают решительного осуждения со стороны всего мирового сообщества.

«Данный инцидент является очередным проявлением крайне агрессивных действий со стороны Тель-Авива, которые подлежат осуждению международной общественности. Хочу подчеркнуть, что данное нападение было совершено на фоне важнейшего переговорного процесса, в котором задействованы Россия, Соединенные Штаты, Сирия и Израиль. Этот факт, разумеется, может очень негативно сказаться на ходе дальнейшего урегулирования», — подчеркнул эксперт.

Однако еще большие вопросы вызывает то, что Тель-Авив своими действиями фактически подыгрывает террористам ИГ, которые доживают свои последние дни в юго-западных сирийских провинциях Эль-Кунейтра и Даръа. Можно также заметить, что за все время конфликта израильские военные не нанесли ни одного серьезного удара по соседствующему с ними анклаву «Исламского государства», в то время как сирийские объекты (даже в глубине страны) регулярно оказываются под прицелом ЦАХАЛ.

«Значительно большее недоумение вызывает то, что Израиль фактически покрывает боевиков ИГИЛ. Это абсолютный нонсенс, который не может быть объяснен никакой конъюнктурой во взаимоотношениях Тель-Авива и Дамаска, а также Тель-Авива и Тегерана, поскольку «Исламское государство» — это организация, запрещенная во всем мире, а ее члены являются врагами всего человечества. Несмотря на это, Израиль, исходя из своих корыстных целей, связанных с желанием свержения правительств Ирана и САР, фактически вступает в негласные договоренности с террористами. Именно так стоит расценивать эти события», — считает собеседник ФАН.

Он также добавил, что Дамаск в отличие от Тель-Авива никогда не прибегал к открытой агрессии, и потому самолет ВВС САР, атакующий объекты ИГ, не нес никакой реальной угрозы для еврейского государства. Наверняка, это хорошо понимал и сам Израиль, однако решил не упускать возможности лишний раз ударить по Сирии.

«Нужно верить фактам, а они состоят в том, что истребитель ВВС САР не покушался на позиции ЦАХАЛ и наносил удары лишь по террористам. Более того, сирийские силы ни разу не совершали никаких агрессивных действий в отношении Израиля. Поэтому в такой ситуации действия военного командования еврейского государства вызывают очень серьезные вопросы. Это непозволительно. Тель-Авиву необходимо серьезно изменить свое поведение, чтобы перестать дестабилизировать обстановку на Ближнем Востоке», — заключил Владимир Шаповалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.