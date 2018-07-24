Лучше бы придумали, как жить без Крыма: в Совфеде оценили новый план Киева «вернуть» полуостров

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал на своей странице в Facebook о плане Киева «вернуть» Крым в состав Украины к концу следующего года.

«План неотложных мероприятий по противодействию российской агрессии со временно оккупированной территории Украины в Крыму, защиты интересов государства, граждан Украины и украинских юридических лиц в Крыму на 2018-2019 годы» разработан в середине этого года представителем президента Петра Порошенко в Крыму Борисом Бабиным и занимает 38 страниц.

В документе содержатся разделы «Международное право», «Правовая политика», «Оборона», «Безопасность и охрана прав», «Экономика и торговля», «Транспорт», «Финансы» и так далее. Каждый из этих разделов содержит шаги, которые, как надеются в Киеве, помогут им «деоккупировать и реинтегрировать» Крым.

В частности, предлагается собрать доказательства нарушений Россией прав человека в Крыму и передать их в Европейский суд по правам человека, найти улики против России, подкрепляющие иски в Международный уголовный суд, трибунал по морскому праву и другие судебные органы.

Кроме того, для «возвращения» Крыма Киев планирует финансировать деятельность международной платформы «Друзья деоккупации Крыма» и проукраинских организаций, работающих на территории черноморского полуострова.

План предполагает размещение в Азовском море дополнительных сил Морской охраны государственной пограничной службы Украины и формирование отдельных подразделений ВСУ из переселенцев из Крыма для «освобождения» полуострова.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков, являющийся членом комитета Совфеда по международным делам, назвал представительство президента Украины в Крыму, которое возглавляет украинский юрист-международник Борис Бабин, «ложной и лживой структурой».

«Ложная структура может составлять только лживые планы, которым не дано осуществиться. Ни один пункт этого «Плана неотложных мероприятий» не может быть выполнен, за исключением, пожалуй, сбора доказательств против России в международных судебных инстанциях. Только эти доказательства тоже будут лживые. Потому что никаких притеснений и ущемлений прав жители российского Крыма не испытывают. Зато все это есть в самой Украине», — заметил сенатор в комментарии Федеральному агентству новостей.

Сергей Цеков считает, что главная цель этого плана — вовсе не «деоккупация и реинтеграция» Крыма, а разворовывание бюджета, который будет выделен на его реализацию.

«Эта ложная и лживая структура Бабина просто расходует мизерные украинские средства на свое содержание, зная, что никакие ее планы не будут осуществлены. Лучше бы разработали план, как Украине жить без Крыма. Потому что Крым навечно воссоединился с Россией и украинцам надо скорее привыкнуть к этому», — считает собеседник агентства.

Напомним, Крым вошел в состав России по результатам референдума марта 2014 года, в ходе которого 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение черноморского полуострова с РФ.