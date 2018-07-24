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Коалиция США назвала число боевиков ИГ в Сирии
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    Коалиция США назвала число боевиков ИГ в Сирии

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    Коалиция США назвала число боевиков ИГ в Сирии

    Вашингтон, 24 июля. Несколько сотен боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) остаются в Сирии. Об этом сообщил представитель коалиции по борьбе с ИГ1 французский бригадный генерал Фредерик Парисо на брифинге.

    «Не хочу предполагать точные цифры​​​. Один [боевик] ИГ — это уже слишком много. Мы оцениваем, что их, по меньшей мере, несколько сотен», — заявил он.

    По его словам, международная коалиция во главе с США собирается сдалать все возможное для полной ликвидации боевиков. Он отметил, что после уничтожения «физического халифата «Исламского государства» в районе города Абу-Кемаль останутся «небольшие группы боевиков».

    Напомним, США и их союзники находятся на территории Сирии и проводят операцию против «Исламского государства» без разрешения официального Дамаска.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что не менее 30 мирных жителей погибли при атаке авиации коалиции во главе с США в Эс-Сусе и Бугоз-Фаукани.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дарья Смолина
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