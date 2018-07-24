Минобороны РФ ответило на заявление американского генерала о беженцах в Сирии

Москва, 24 июля. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что у Соединенных Штатов нет никаких правовых оснований для дальнейшего проведения операций в Сирийской Арабской Республике.

Ранее командующий американскими силами на Ближнем Востоке Джозеф Вотел сообщил, что взаимодействие США с Россией по возвращению беженцев в Сирию невозможно из-за ее «продолжительной поддержки президента Асада».

Комментируя заявления генерала Вотела, Конашенков отметил, что он усугубил незаконность по международному праву и законодательству США военного присутствия американских военнослужащих в Сирии, а также дискредитировал официальную позицию своего верховного главнокомандующего.

Напомним, несколько дней назад российская сторона направила Вашингтону конкретные предложения для организации работы по возвращению беженцев в Сирию.