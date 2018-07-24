Ученые: Мировой океан превращается в «мертвый»

Владивосток, 24 июля. Углеродные и кремниевые наночастицы, которые входят в состав изделий из пластика, могут повреждать клетки микроскопических водорослей. Об этом сообщила международная группа токсикологов совместно с учеными Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

По результатам исследования, до 80% пластиковых изделий и композитных материалов в мире заканчивают свой путь в Мировом океане, который вскоре может стать «мертвым». Морские микроводоросли, которые повреждаются в результате нахождения в воде пластика, широко распространены и образуют основу пищевой цепи в океане.

Для эксперимента ученые использовали одноклеточные морские микроводоросли Heterosigma akashiwo, которые добыли в заливе Петра Великого в Японском море, передает Infox.ru. Клетки водорослей обладают тонкой стенкой и более других подвержены химическому загрязнению.

«Острый токсический эффект для клеток водорослей был выявлен на третий день эксперимента, а хроническое отравление клеток наступило на седьмой», — говорится в результатах исследования.

Стоит отметить, что проблема загрязнения окружающей среды пластиком все чаще становится предметом обсуждения специалистов. Люди по всему миру разворачивают программы помощи экологии.

Ранее об отказе от пластика заявила компания McDonald's. По словам ее представителей, сеть ресторанов быстрого питания с сентября 2018 года запустит процесс замены пластиковых трубочек для напитков на бумажные.

Следом за ней выпустила заявление американская компания Starbucks, которая приняла решение отказаться от использования пластиковых трубочек в сети кофеен к 2020 году, чтобы уменьшить вред для окружающей среды.