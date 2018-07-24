Бизнесмена Джабраилова исключили из «Единой России»

Москва, 24 июля. Бизнесмен Умар Джабраилов, устроивший стрельбу в столичном отеле Four Seasons,исключен из партии «Единая Россия». Об этом сообщила его адвокат Зима Бочалова.

По ее словам, решение было принято Советом регионального отделения партии «Единая Россия» по ЦАО. При этом юрист подчеркнула, что считает его «преждевременным, ошибочным и нелегитимным».

«Джабраилов — бизнесмен, общественный деятель, меценат, патриот, очень много сделал для страны и для партии в целом», — сказала Бочалова в комментарии Агентству городских новостей «Москва».

Информации об исключении Джабраилова подтвердили и в отделении партии «ЕР» по ЦАО.

Напомним, стрельбу из наградного пистолета бизнесмен, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил в конце августа прошлого года. В ноябре суд признал его виновным в хулиганстве, оштрафовав на 500 тыс. рублей.

После возбуждения уголовного дела в отношении Джабраилова его членство в партии было приостановлено, после суда он просил возобновить свое членство, однако просьбу отклонили.