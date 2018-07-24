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Стало известно о состоянии Бузовой после ДТП с фурой в Москве
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    Стало известно о состоянии Бузовой после ДТП с фурой в Москве

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    Стало известно о состоянии Бузовой после ДТП с фурой в Москве

    Москва, 24 июля. Известная телеведущая Ольга Бузова попала в дорожно-транспортное происшествие на МКАД в Москве, когда ехала на съемки проекта «Дом-2». Информацию об автомобильной аварии Федеральному агентству новостей подтвердил директор Бузовой Арам Арчер.

    После ужина в своем ресторане Бузова отправилась на телестройку, однако доехать она не смогла — попала в автомобильную аварию. Отмечается, что в машину телеведущей въехала фура.

    По предварительным данным, Бузова получила легкие ушибы. По словам Арчера, с ней все в порядке.

    Накануне подписчики заявили, что Бузова является «угрозой для общества», так как водит машину и при этом еще успевает петь и танцевать. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что подобное поведение за рулем, по мнению подписчиков певицы, может спровоцировать ДТП.

    Автор: Дарья Смолина
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