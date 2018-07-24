Эксперт: Притеснение евреев в Тунисе является маркером кризиса власти

Тунис, 24 июля. Еврейская община Туниса сообщила об очередным возмутительном случае, который произошел в стране. Неизвестные молодые мусульмане жарили мясо на могилах еврейского кладбища.

Свидетелем оскорбительного поступка стал бизнесмен Эли Трабелси, который заснял нарушителей и выложил фотографию в Сеть. После этого полиция Туниса арестовала молодых людей, но оказалось, что это были не те, кто изображен на фото. По словам представителей еврейской общины, этот случай показателен. Местные власти уделяют внимание только исламу и не занимаются проблемами национальных меньшинств.

По словам политолога Андрея Кошкина, подобный случай говорит о серьезном кризисе, ведь отношения к национальным меньшинствам — показатель того, как власти справляются с ситуацией в стране.

«Выпады против евреев, которые не осуждают на уровне властных структур — это маркер того кризиса, в который погружается страна», — передает его слова Nation News.

Эксперт отметил, что многие бизнесмены из-за этого уезжают из страны, что негативно сказывается на экономике.