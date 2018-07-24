Завод Renault в Москве начнет производство нового кроссовера

Москва, 24 июля. Автомобилестроительный завод Renault в Москве начнет производство новой модели кроссовера С-сегмента. Об этом сообщает пресс-служба компании «Рено Россия».

С 30 июля по 26 августа завод уходит в корпоративный отпуск. Во время остановки конвейера на заводе будет осуществляться подготовка к производству новой модели. Презентация нового кроссовера Renault состоится на Московском автосалоне-2018 в конце августа. Новая модель поступит в продажу в 2019 году.

Ранее стало известно, что новый кроссовер Renault станет техническим родственником Kaptur. При этом Россия станет первой страной, где начнется производство этого кроссовера.