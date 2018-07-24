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Израиль заявил о повышенной готовности армии на границе с Сирией
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    Израиль заявил о повышенной готовности армии на границе с Сирией

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    Израиль заявил о повышенной готовности армии на границе с Сирией

    Иерусалим, 24 июля. Подразделения израильской армии, дислоцированные на границе с Сирией, находятся в состоянии повышенной готовности, заявил представитель пресс-службы ЦАХАЛа Йонатан Конрикус. Такие меры он объяснил «возросшей активностью крупных сирийских сил в приграничных районах».

    «В результате различные компоненты нашей обороны получили приказ быть в состоянии повышенной готовности», — подчеркнул он.

    Кроме того, Конрикус сообщил, что израильские военные ведут проверку, выясняя принимал ли сбитый бомбардировщик Су-22 сирийских ВВС участие в кампании «по возвращению юго-запада Сирии под контроль Дамаска», пишет РИА Новости.

    Он добавил, что с точки зрения Израиля, инцидент со сбитым самолетом исчерпан, заверив при этом, что ЦАХАЛ «остается в состоянии повышенной готовности к любым будущим событиям».

    Автор: Ярослава Замысловатова
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