Сторожевой корабль ВМФ России «Ярослав Мудрый» вышел в Красное море

Москва, 24 июля. Совершающий дальний поход сторожевой корабль Балтийского флота ВМФ России «Ярослав Мудрый» вышел в акваторию Красного моря через Суэцкий канал.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту, в настоящее время фрегат выполняет задачи дальнего похода. Сейчас «Ярослав Мудрый» взял курс на назначенный район Аденского залива. Там он приступит к выполнению задач по предназначению.

Ранее корабль посетил с деловыми визитами порты «Лимассол» и «Тартус».

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» предназначен для поиска, обнаружения и слежения за подводными лодками противника, для обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море.

Напомним, как сообщалось ранее, корвет «Совершенный» и эскадренный миноносец «Быстрый» в рамках военных маневров в Японском море обнаружили и уничтожили подлодку условного противника.