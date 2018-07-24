Меню
Россия
Сторожевой корабль ВМФ России «Ярослав Мудрый» вышел в Красное море
Политика
Белый дом объяснил необходимость новой встречи Путина и Трампа
Следующая новость
Загрузка...

    Сторожевой корабль ВМФ России «Ярослав Мудрый» вышел в Красное море

    43

    Сторожевой корабль ВМФ России «Ярослав Мудрый» вышел в Красное море

    Москва, 24 июля. Совершающий дальний поход сторожевой корабль Балтийского флота ВМФ России «Ярослав Мудрый» вышел в акваторию Красного моря через Суэцкий канал. 

    Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту, в настоящее время фрегат выполняет задачи дальнего похода. Сейчас «Ярослав Мудрый» взял курс на назначенный район Аденского залива. Там он приступит к выполнению задач по предназначению.

    Ранее корабль посетил с деловыми визитами порты «Лимассол» и «Тартус».

    Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» предназначен для поиска, обнаружения и слежения за подводными лодками противника, для обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море.

    Напомним, как сообщалось ранее, корвет «Совершенный» и эскадренный миноносец «Быстрый» в рамках военных маневров в Японском море обнаружили и уничтожили подлодку условного противника.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.