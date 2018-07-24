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Волкер назвал условие проведения референдума в Донбассе
Политика
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    Волкер назвал условие проведения референдума в Донбассе

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    Волкер назвал условие проведения референдума в Донбассе

    Киев, 24 июля. Спецпредставитель президента США по Украине Курт Волкер заявил, что идея о проведении референдума в Донбассе не может быть реализована, так как украинские власти не контролируют часть региона.

    Волкер отметил, что Белый дом не рассматривает возможность проведения референдума в Донбассе. По его словам, референдум в ДНР и ЛНР не может быть легитимным, так как украинские власти не контролируют данную территорию.

    «Он не будет легитимным. Именно поэтому США и все другие отвергают предложение любых референдумов», — заявил Волкер.

    Ранее информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, присутствовавшие на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, сообщило, что российский лидер якобы предложил главе Белого дома провести референдум, в ходе которого жители ДНР и ЛНР смогут самостоятельно принять решение о дальнейшем статусе территорий.

    Автор: Артем Никулин
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