Меню
Технологии
Samsung решил завоевать игровой рынок новым геймерским смартфоном
Политика
Белый дом объяснил необходимость новой встречи Путина и Трампа
Следующая новость
Загрузка...

    Samsung решил завоевать игровой рынок новым геймерским смартфоном

    32

    Samsung решил завоевать игровой рынок новым геймерским смартфоном

    Сеул, 24 июля. Южнокорейский производитель техники Samsung может выпустить в продажу смартфон, который предназначен для любителей мобильного гейминга.

    О планах компании по завоеванию игрового рынка сообщил инсайдерский источник под ником MMDDJ, который утверждает, что в компании ведутся работы по выпуску смартфона.

    «Samsung готовит геймерский смартфон», — говорится в сообщении.

    По данным блогера, который ранее составлял точные прогнозы на релизы корейской компании, Samsung ведет переговоры с поставщиками необходимых материалов. Ожидается, что смартфон получит название Galaxy X.

    По мнению экспертов, игровые смартфоны становятся все более популярными у пользователей. Такие устройства выпущены крупными компаниями, в числе которых Xiaomi и Razer. Если прогнозы окажутся верными, Samsung привнесет на рынок нужный уровень конкуренции, что пойдет покупателям лишь на пользу, полагают специалисты.

    Ранее в Сети появилось видео с распаковкой нового смартфона Samsung Galaxy Note 9. Отмечается, что публикация произошла за несколько недель до официальной презентации.

    Автор: Екатерина Кухарева
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.