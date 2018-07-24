Samsung решил завоевать игровой рынок новым геймерским смартфоном

Сеул, 24 июля. Южнокорейский производитель техники Samsung может выпустить в продажу смартфон, который предназначен для любителей мобильного гейминга.

О планах компании по завоеванию игрового рынка сообщил инсайдерский источник под ником MMDDJ, который утверждает, что в компании ведутся работы по выпуску смартфона.

«Samsung готовит геймерский смартфон», — говорится в сообщении.

Samsung is preparing gaming smartphone. — 萌萌的电教 (@MMDDJ_) 23 июля 2018 г.

По данным блогера, который ранее составлял точные прогнозы на релизы корейской компании, Samsung ведет переговоры с поставщиками необходимых материалов. Ожидается, что смартфон получит название Galaxy X.

По мнению экспертов, игровые смартфоны становятся все более популярными у пользователей. Такие устройства выпущены крупными компаниями, в числе которых Xiaomi и Razer. Если прогнозы окажутся верными, Samsung привнесет на рынок нужный уровень конкуренции, что пойдет покупателям лишь на пользу, полагают специалисты.

Ранее в Сети появилось видео с распаковкой нового смартфона Samsung Galaxy Note 9. Отмечается, что публикация произошла за несколько недель до официальной презентации.