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Украина
СМИ узнали о попытке Порошенко дать взятку богу
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    СМИ узнали о попытке Порошенко дать взятку богу

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    СМИ узнали о попытке Порошенко дать взятку богу

    Киев, 24 июля. Президент Украины Петр Порошенко якобы собрал с олигархов 25 миллионов долларов, чтобы дать взятку богу, а точнее Константинопольскому патриарху Варфоломею. Об этом сообщили украинские СМИ.

    По информации издания Ord-ua, несколько украинских олигархов «скинули» 25 миллионов долларов, чтобы ускорить процесс получения автокефалии Украины.

    Бывший заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин подал в Национальное антикоррупционное бюро страны жалобу, в которой говорится, что украинский лидер «организовал сбор и передачу Вселенскому патриарху Варфоломею неправомерной выгоды в сумме 25 млн долларов США», однако, отмечается, что из этих средств 15 миллионов долларов Порошенко присвоил себе.

    Напомним, Украина хочет быть независимой от РПЦ и получить автокефалию УПЦ. Однако Константинопольский патриарх не спешит принимать решение по данному вопросу.  

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что по словам экс-депутата Верховной Рады Владимира Олейника, намерение Порошенко создать автокефальную церковь может привести к расколу страны.   

    Автор: Дарья Смолина
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