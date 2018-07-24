СМИ узнали о попытке Порошенко дать взятку богу

Киев, 24 июля. Президент Украины Петр Порошенко якобы собрал с олигархов 25 миллионов долларов, чтобы дать взятку богу, а точнее Константинопольскому патриарху Варфоломею. Об этом сообщили украинские СМИ.

По информации издания Ord-ua, несколько украинских олигархов «скинули» 25 миллионов долларов, чтобы ускорить процесс получения автокефалии Украины.

Бывший заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин подал в Национальное антикоррупционное бюро страны жалобу, в которой говорится, что украинский лидер «организовал сбор и передачу Вселенскому патриарху Варфоломею неправомерной выгоды в сумме 25 млн долларов США», однако, отмечается, что из этих средств 15 миллионов долларов Порошенко присвоил себе.

Напомним, Украина хочет быть независимой от РПЦ и получить автокефалию УПЦ. Однако Константинопольский патриарх не спешит принимать решение по данному вопросу.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что по словам экс-депутата Верховной Рады Владимира Олейника, намерение Порошенко создать автокефальную церковь может привести к расколу страны.