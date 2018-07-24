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Американский комикс впервые в истории претендует на Букеровскую премию
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    Американский комикс впервые в истории претендует на Букеровскую премию

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    Американский комикс впервые в истории претендует на Букеровскую премию

    Лондон, 24 июля. На Букеровскую премию впервые претендует комикс. Об этом сообщила газета The Guardian. По данным издания, в лонг-лист премии попал графический роман «Сабрина» американского художника Ника Дрнасо.

    По словам члена комитета премии Вэл Макдермид, «Сабрина» делает то, что и должна делать хорошая литература». Кроме того, в жюри назвали роман Дрнасо «тонким и минималистичным», подчеркнув, что он «меняет форму художественной литературы».

    В своем произведении Дрнасо поведал историю пропавшей девушки, построив сюжет вокруг самого исчезновения, а также реакции на это СМИ, ее родственников и простых людей, пишет «Газета.ру».

    Отметим, что до 2013 года на престижную литературную награду могли претендовать только произведения на английском языке, созданные представителями Содружества наций, Зимбабве и Ирландии. Теперь ее вручают и авторам переводных романов, и писателям из США.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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