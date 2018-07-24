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Названы претенденты на звание лучшего футболиста года по версии ФИФА
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    Названы претенденты на звание лучшего футболиста года по версии ФИФА

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    Названы претенденты на звание лучшего футболиста года по версии ФИФА

    Москва, 24 июля. Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси, форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич вошли в список претендентов на звание лучшего футболиста по версии ФИФА.

    Роналду вместе с Модричем выиграли Лигу Чемпионов в составе «Реала», Лионель Месси стал обладателем Кубка Испании и чемпионом Испании в составе «Барселоны».

    Кроме них на звание лучшего футболиста претендуют: форварды Антуан Гризманн («Атлетико»), Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Мохаммед Салах («Ливерпуль»), Эден Азар («Челси»), центральный защитник Рафаэль Варан («Реал») и полузащитник Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), сообщает официальный Twitter ФИФА.

    Отметим, что ФИФА также опубликовала список претендентов на звание лучшего тренера мира.

    Как сообщает Infox.ru, в него вошел главный тренер сборной России Станислав Черчесов.  Он довел сборную России до ¼ чемпионата мира, где российские футбролисты уступили сборной Хорвартии.

    Кроме него в список вошли еще девять специалистов, среди которых тренер Франции Дидье Дешам, тренер Хорватии Златко Далич и другие специалисты.

    Автор: Денис Коробейников
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