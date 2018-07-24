Илзе Лиепа высказалась против занятий бальными танцами для детей

Москва, 24 июля. В эксклюзивном интервью корреспонденту Федерального агентства новостей знаменитая балерина, актриса театра и кино Илзе Лиепа высказалась против занятий бальными танцами детей младше 12 лет.

Балерина и учрежденный ею благотворительный фонд уже много лет занимаются развитием детской танцевальной культуры в регионах. Однако воспитанники студий бальных танцев не могут рассчитывать на поддержку фонда.

«Наше глубокое убеждение — бальный танец в младшем возрасте до 12 лет противопоказан для детей в том виде, в каком мы его видим в нашей стране, к сожалению. Бальные танцы — чувственные по своей природе, поэтому ребенку, пока он не сформировался, нужно воспитываться на классических образцах всего, — объяснила свою позицию Илзе Лиепа. — Мы же не показываем ребенку до 10 лет «Пролетая над гнездом кукушки», потому что рано. Есть вещи, которые рано детям».

В рамках учрежденной благотворительным фондом Илзе Лиепы национальной премии «Весна священная» оцениваются самодеятельные детские коллективы в направлениях народного, классического и современного танца.

Лауреаты этого года — любительские танцевальные студии из Самары, Керчи и Екатеринбурга. Их участники в апреле этого года уже выступили на сцене Большого театра вместе с Илзе Лиепой, актером Михаилом Пореченковым, народным артистом России Николаем Бурляевым в спектакле «Красно Солнышко. Искания о Князе Владимире».

28 июля, в день 1030-летия Крещения Руси, эта же постановка будет показана в Севастополе, на месте крещения самого князя Владимира (бывший город Херсонес).

«Это невероятный сплав классической музыки, прекрасного текста, игры актеров и танца. Мы хотим, чтобы как можно больше молодежи и детей увидели эту постановку, хотим проехать с гастрольным туром по России», — рассказала Илзе Лиепа.

Любопытно, что на показ спектакля в Севастополе правительство Москвы выделило 8 млн рублей. В ведомстве объяснили это важностью проекта в целом для всей русской культуры, которая не имеет границ.