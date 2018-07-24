Россия может использовать свой опыт для помощи Судану — эксперт
Москва, 24 июля. Россия на сегодняшний день больше делает для разрешение миграционного кризиса ЕС, чем сама Европа. К такому выводу пришел доцента кафедры политических исследований России Института политики МГГУ им. Шолохова Владимир Шаповалов.
По его словам, европейские страны бросили все силы на то, чтобы регулировать потоки беженцев в Европе, однако наводнившие Старый Свет мигранты — это не причина, а следствие. Решать данную проблему нужно, помогая ближневосточным и североафриканским странам, откуда бегут просители убежища. Вместо этого западные страны оказывают давление на такие страны как Судан, которые тоже стали заложниками обстоятельств.
Эксперт напомнил, что Россия уже оказывает гуманитарную, военную и дипломатическую помощь Сирии, решая тем самым проблему с беженцами. Накопленный в этой сфере опыт может пригодиться Москве при проведении гуманитарных операций в Судане.
«Россия и так занимается этими проблемами как ответственный член мирового сообщества. Но она не может решать их в одиночку. Эти процессы не угрожают самой РФ, они угрожают Европе, там и должны озаботиться помощью нуждающимся африканским странам», — рассказал Шаповалов изданию «ПолитЭксперт».