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Россия может использовать свой опыт для помощи Судану — эксперт
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    Россия может использовать свой опыт для помощи Судану — эксперт

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    Россия может использовать свой опыт для помощи Судану — эксперт

    Москва, 24 июля. Россия на сегодняшний день больше делает для разрешение миграционного кризиса ЕС, чем сама Европа. К такому выводу пришел доцента кафедры политических исследований России Института политики МГГУ им. Шолохова Владимир Шаповалов.

    По его словам, европейские страны бросили все силы на то, чтобы регулировать потоки беженцев в Европе, однако наводнившие Старый Свет мигранты — это не причина, а следствие. Решать данную проблему нужно, помогая ближневосточным и североафриканским странам, откуда бегут просители убежища. Вместо этого западные страны оказывают давление на такие страны как Судан, которые тоже стали заложниками обстоятельств.

    Эксперт напомнил, что Россия уже оказывает гуманитарную, военную и дипломатическую помощь Сирии, решая тем самым проблему с беженцами. Накопленный в этой сфере опыт может пригодиться Москве при проведении гуманитарных операций в Судане.

    «Россия и так занимается этими проблемами как ответственный член мирового сообщества. Но она не может решать их в одиночку. Эти процессы не угрожают самой РФ, они угрожают Европе,  там и должны озаботиться помощью нуждающимся африканским странам», — рассказал Шаповалов изданию «ПолитЭксперт».

     

    Автор: Антон Соколов
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