Россия может использовать свой опыт для помощи Судану — эксперт

Москва, 24 июля. Россия на сегодняшний день больше делает для разрешение миграционного кризиса ЕС, чем сама Европа. К такому выводу пришел доцента кафедры политических исследований России Института политики МГГУ им. Шолохова Владимир Шаповалов.

По его словам, европейские страны бросили все силы на то, чтобы регулировать потоки беженцев в Европе, однако наводнившие Старый Свет мигранты — это не причина, а следствие. Решать данную проблему нужно, помогая ближневосточным и североафриканским странам, откуда бегут просители убежища. Вместо этого западные страны оказывают давление на такие страны как Судан, которые тоже стали заложниками обстоятельств.

Эксперт напомнил, что Россия уже оказывает гуманитарную, военную и дипломатическую помощь Сирии, решая тем самым проблему с беженцами. Накопленный в этой сфере опыт может пригодиться Москве при проведении гуманитарных операций в Судане.