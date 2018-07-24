Сирия, 24 июля. Самолет ВВС Сирии был сбит израильскими ракетами в районе Голанских высот. ССА** обнаружила заминированный членами YPG автомобиль в Алеппо. ВКС РФ интенсифицировали боевые вылеты в Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: интенсифицировали боевые вылеты в юго-западной части провинции Даръа.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в Даръа; обнаружили общую могилу солдат САА в населенном пункте Сахват на востоке Даръа.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): обнаружила заминированный автомобиль вблизи города Азаз в северной части Алеппо.

Курды: передислоцируют свои отряды из Хасаки на юго-восток провинции Дейр-эз-Зор.

ВС Израиля: сбили сирийский самолет Су-22 в районе Голанских высот на юго-западе Сирии.

Провинция Дамаск

Беженцы продолжают возвращаться в свои дома в провинции Дамаск. Как передает информационный портал Al Masdar News, сотни сирийцев, вынужденных покинуть родные места из-за боевых действий, прибыли в район Западного Каламуна из Ливана. Как и накануне, перемещенные лица перешли через контрольно-пропускной пункт «Аз-Замрани» на сирийско-ливанской границе. Военные источники AMN опубликовали фотографии, на которых запечатлены колонны автомобилей и грузовиков с гражданскими лицами. Напомним, западные склоны гор Каламун были зачищены от исламистов вооруженной оппозиции и террористов «Исламского государства»1 почти год назад.

Провинция Алеппо

На окраинах кантона Африн к северу от Алеппо вновь активизировалась подпольная деятельность радикалов курдских Отрядов народной самообороны (YPG), передает новостное агентство Jisr TV. Боевики протурецкой «Сирийской арабской армии» (ССА) обнаружили заминированный автомобиль в районе города Азаз. По предварительной информации, бомба была установлена в машине членами курдских «спящих ячеек». Подконтрольная YPG группировка «Ястребы Африна» ранее уже брала на себя ответственность за проведение терактов в Сирии. К примеру, курды признали свою причастность к организации двух взрывов в городе Африн, приведших к гибели 13 гражданских лиц. Кроме того, члены YPG заявляли, что не намерены останавливаться на достигнутом и готовы расправиться с исламистами ССА. Напомним, территории Африна перешли под контроль «свободной армии» в марте этого года в рамках операции «Оливковая ветвь».

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдский военный источник в сети Twitter (VivaRevolt) сообщает о том, что отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) из провинции Хасака встретились с радикалами из Дейр-эз-Зора, чтобы далее направиться в сторону населенного пункта Багуз Тахтани, расположенного на сирийско-иракской границе. Напомним, второй этап операции «Буря Джазиры», направленной на зачистку восточных районов Сирии, стартовал в начале июня. Многие местные активисты заявляли о том, что стремительное продвижение SDF связано с отсутствием всякого сопротивления со стороны террористов. Напомним, не раз поступали данные о существовании тайного соглашения между проамериканскими силами и ИГИЛ1, которые подтверждали и сами курды. Сообщалось о том, что боевики ИГ1 добровольно сдают оккупированные ими территории в обмен на высокопоставленные посты в рядах «демократических сил».

Провинция Даръа

Российские военные самолеты интенсифицировали боевые вылеты на юго-западе Даръа, ударив по военным объектам «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в бассейне реки Ярмук. Как передает агентство новостей Al Masdar News, ВКС России нанесли более 40 авиаударов по траншеям и укреплениям подконтрольной «Исламскому государству» группировки. Вместе с тем части Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по расположениям террористического формирования.

После массовой капитуляции исламистов в провинции сирийские власти работают над тем, чтобы обезопасить освобожденные районы, обезвредив все СВУ, оставленные боевиками. По сведениям военных источников AMN, в населенном пункте Сахват на востоке провинции была обнаружена общая могила с телами 16 сирийских солдат, предположительно убитых в 2013 году.

Провинция Хасака

Вслед за Дейр-эз-Зором рейды курдских радикалов также продолжились и в провинции Хасака. Как передает в сети Twitter военный источник (soheb9933), «Демократические силы Сирии»**** (SDF) вновь приступили к арестам мирного населения в административном центре региона. Задержания прошли в районе Ан-Нашва, где незадолго до этого произошло нападение на штаб-квартиру курдов, передает интернет-портал Jisr TV. Неизвестные бросили гранаты в курдский командный пункт. О потерях со стороны SDF не сообщается. Пока неизвестно о том, причастны ли к атаке боевики «спящих ячеек» «Исламского государства» или члены местных племен, противостоящих оккупантам.

Провинция Эль-Кунейтра

Стало известно о том, что военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустили две ракеты Patriot по самолету сирийских ВВС «Сухой» российского производства. Представители израильских ВВС заявили о том, что Су-22 был сбит, поскольку якобы оказался в воздушном пространстве Израиля, когда наносил удары по укреплениям террористов «Джейш Халид ибн Аль-Валид». В то же время сирийские источники передают, что воздушное судно в момент удара находилось на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Напомним, Израиль аннексировал Голаны в 1967 году. Пилот самолета успел катапультироваться, однако, по информации интернет-портала «Вестник Дамаска», его тело было обнаружено на подконтрольных боевикам ИГ территориях.

Тем временем продолжается крупномасштабное наступление правительственных подразделений в рамках операции «Базальт». Как передает информационный портал Al Masdar News, в то время как «Силы Тигра» зачищают территории Даръа, 4-я бронетанковая дивизия САА работает в Эль-Кунейтре.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)