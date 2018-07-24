Мэй намерена лично руководить переговорами с ЕС по Brexit

Лондон, 24 июля. Глава правительства Великобритании Тереза Мэй заявила, что возьмет под личный контроль дальнейшие переговоры с Евросоюзом по Brexit. Об этом она заявила в ходе выступления в парламенте Великобритании.

По ее словам, министерство по Brexit продолжит осуществлять подготовку выхода Великобритании из ЕС. Кроме того, министерство получит возможность увеличить количество сотрудников, что позволит ускорить процесс создания законодательства, необходимого для имплементации деталей будущих отношений между Великобританией и Евросоюзом.

«Я буду руководить переговорами с ЕС, а министр по делам Brexit будет выполнять обязанности моего заместителя», — заявила Мэй.

Переговоры Великобритании и Евросоюза по вопросу будущих отношений между Брюсселем и Лондоном должны завершиться в октябре. Однако в последнее время представители обеих сторон говорят о возможности того, что Великобритания выйдет из состава ЕС без соглашения.