Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 24 июля.

Вспышка дизентерии в детском лагере на востоке Украины, где отравились почти 100 человек, произошла из-за двух сотрудников кухни. На Украине назвали причину отравления почти 100 человек в детском лагере.

Внутренние инструкции корпорации Apple по починке iPhone слили в Интернет. В Сеть попали секретные инструкции Apple по ремонту смартфона iPhone X.

Молодой учитель одной из средних школ в Казахстане Шерхан Байзенов, обрадовавшийся смерти фигуриста Дениса Тена, стал фигурантом дела. Обрадовавшийся смерти фигуриста Тена учитель стал фигурантом дела в Казахстане.

Российский актер Анатолий Пашинин, сбежавший на Украину и участвующий в военной операции в Донбассе на стороне ВСУ, признался, что ему живется тяжело и он подумывает о возвращении в Россию Сбежавший на Украину актер Пашинин экономит деньги и жалеет о провале Майдана.

Тунис давно стал для россиян привычным туристическим направлением. Так ли все гладко в том глянцевом раю, который все еще предлагают буклеты туроператоров? Корреспонденты ФАН побывали в столице Туниса и представляют читателям ФАН эксклюзивный материал о царящей в стране атмосфере. Терроризм и страх входят в привычку: что корреспонденты ФАН увидели в Тунисе.

Температура воздуха в августе будет держаться на отметке выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Стало известно, какая погода ждет россиян в августе.

Глава шиитских повстанцев в Йемене Махди аль-Машат обратился к России с просьбой помочь в прекращении вооруженного конфликта в стране. Йемен попросил Россию помочь остановить гражданскую войну.

Специалисты обнаружили на территории автовокзала в городе Новая Каховка самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Неизвестные заминировали вокзал в Херсонской области Украины.

Российский актер Анатолий Пашинин, воюющий в рядах ВСУ в Донбассе, рассказал об основной проблеме украинцев. Как у папуасов: «кайфующий» от войны в Донбассе Пашинин назвал Украину колонией.

В Керченском проливе сегодня пройдут специальные тактические учения, в ходе которых будут отработаны приемы по обезвреживанию условных террористов. Антитеррористические учения пройдут в Керченском проливе.