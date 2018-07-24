Волкер назвал условие ввода миротворцев ООН в Донбасс

Киев, 24 июня. Введение миротворцев ООН в Донбасс невозможно без согласия России, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, его слова передают украинские СМИ.

Курт Волкер назвал условие для ввода миротворцев в Донбасс, по его словам, необходимо согласие России.

«Нет. Мы можем прислать миссию, когда Россия согласится с этим, именно поэтому мы ведем переговоры. Без согласия России это невозможно», — сказал американский дипломат.

Он напомнил, что Россия поддерживает защиту сотрудников ОБСЕ в Донбассе. В то же время Киев настаивает на более широком мандате для миротворцев. Курт Волкер утверждает, что именно миротворческий контингент способен обеспечить безопасность в регионе и поддержать выполнение минских договоренностей.

Напомним, что с 2014 года в Донбассе заключали более 20 соглашений о перемирии. Однако ВСУ продолжают нарушать режим прекращения огня, обстреливая территории республик. Главы «нормандской четверки» неоднократно отмечали пробуксовску реализации «Минска», связывая это с отсутствием политической воли Киева.