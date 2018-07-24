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«Все лицо в ранах, пробита голова»: отец избитого в Биробиджане ребенка рассказал о его состоянии
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    «Все лицо в ранах, пробита голова»: отец избитого в Биробиджане ребенка рассказал о его состоянии

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    «Все лицо в ранах, пробита голова»: отец избитого в Биробиджане ребенка рассказал о его состоянии

    Москва, 24 июля. Отец жестоко избитого в Биробиджане мальчика Михаил Носковский рассказал, в каком состоянии в настоящее время находится его сын.

    Как отметил мужчина, в больнице уже побывала его жена, по словам которой у мальчика «все лицо в ранах, пробита голова, места живого нет».

    «Как будто порвал бродячий пес или медведь, они иногда к нам забредают, — отметил Носковский. — Но на зубы и когти было не похоже».

    Мужчина надеется, что мальчик быстро пойдет на поправку, передает RT.

    Напомним, в столице Еврейской автономной области пятилетнего ребенка зверски избили двое других детей, после чего ребенок впал в кому. Следственное управление СК РФ по Еврейской АО уже возбудило уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за покушение на убийство малолетнего.

    Автор: Тимур Румянцев
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