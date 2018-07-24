Трамп выражает интересы народа США: в Совфеде объяснили, зачем Путина пригласили в Вашингтон

Президент России Владимир Путин получил предложение провести новую встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне в конце этого года. Об этом сообщил во вторник помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

По его словам, предложение о проведении новой встречи Путина и Трампа в Вашингтоне передано помощником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.

«Что касается практической подготовки к встрече, могу сказать, что такая работа пока еще не начиналась», — отметил Юрий Ушаков, добавив, что также рассматриваются варианты встречи лидеров России и США во время саммита G20 в Аргентине в ноябре либо на других международных форумах.

Как заявил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов, приглашение Владимира Путина в Вашингтон означает, что Россия и США начали возвращаться к нормальным отношениям.

«Само по себе это очень хорошо, потому что перерыв в нормальном российско-американском диалоге был недопустимо длинный. А сейчас у нас есть шанс вернуться к цивилизованным нормальным отношениям. Пока без каких бы то ни было преференций, но это нормально, так и должно быть», — считает сенатор.

Андрей Климов напомнил, что после встречи Путина и Трампа в Хельсинки, состоявшейся 16 июля, американский президент подвергся серьезной критике со стороны своих политических оппонентов.

«Политическая элита США на самом деле очень разнородна. Многие понимают, что происходит, но в той ситуации, в которую они сами себя загнали, им даже говорить о восстановлении отношений с Москвой страшно. Поэтому в свете событий последних двух лет представители американской политической элиты предпочитают вслух не произносить ничего хорошего о России, но понимают, что все равно делать что-то надо», — заметил зампредседателя комитета по международным делам верхней палаты российского парламента.

Андрей Климов подчеркнул, что начало диалога между Трампом и Путиным — это, безусловно, хорошо.

«Но ожидать в скором времени позитивных подвижек, на мой взгляд, преждевременно. Но без такого рода встреч их вообще не будет. Поэтому из того минимума, который есть, нужно извлекать максимальную пользу. И не только для Москвы. Мы же понимаем, что отношения такого уровня строятся на принципах взаимности. Будем строить и восстанавливать то, что было порушено не по нашей вине», — заключил сенатор.

Глава Института политических исследований Сергей Марков в свою очередь отметил, что приглашение Путина в Вашингтон означает, что Трамп как президент настаивает на своем праве управлять внешней политикой, в том числе улучшать отношения с Россией.

«Трамп абсолютно четко фиксирует причины этого. Во-первых, это в интересах народа США. Во-вторых, для таких крупных сверхдержав, как Россия и США, владеющих ядерным оружием и пользующихся огромным влиянием на мировой арене, необходимо разрешать существующие между ними разногласия, а это возможно только в диалоге. В-третьих, Трамп настаивает на том, что у него хватает сил, смелости и влияния противостоять той травле, которой он подвергается в средствах массовой информации», — объяснил Сергей Марков.

При этом политолог полагает, что приглашение Путина в Вашингтон — это свидетельство того, что встреча с российским лидером интересна в первую очередь Трампу. Глава Белого дома подчеркивает, что он был инициатором встречи в Хельсинки и он же заинтересован в продолжении такого формата общения.

«Но хватит ли у Трампа политической силы провести встречу с Путиным перед выборами в Конгресс США, которые могут иметь для него критически важное значение, — это большой вопрос. Посмотрим», — заметил Сергей Марков.

Он напомнил, что чудовищную травлю России начал не американский народ, а глобалистские элиты, которые во многом захватили власть в США, в том числе недемократическим путем, поскольку там базируются огромные ресурсы.