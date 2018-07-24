Волшебная палочка из мира Гарри Поттера научит детей программированию

Лондон, 24 июля. Компания-производитель техники, которая направлена на обучение детей программированию, Kano анонсировала выпуск набора Harry Potter Kano Coding Kit, в который входит волшебная палочка и программное обеспечение.

Волшебная палочка из франшизы о мире юного волшебника Гарри Поттера поможет детям запоминать программные команды, считают производители. По их задумке, юные программисты будут перетаскивать при помощи взмахов палочкой части программного кода на планшете.

Отмечается, что устройство поддерживает PC, iOS и Android. Соединение палочки и планшета осуществляется посредством технологии Bluetooth.

Стоимость набора находится на отметке в 100 долларов, разработчики пообещали выпустить его 1 октября текущего года.

Ранее стало известно, что в Соединенных Штатах коллекционер приобрел на аукционе редкое издание первой части истории о юном волшебнике, которое обошлось ему в 56 тысяч фунтов стерлингов или около 74 тысяч долларов. Примечательно, что это издание считается уникальным ввиду выпуска с грамматическими ошибками.