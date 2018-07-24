Чемпион мира по авиационной акробатике погиб при крушении самолета в Подмосковье

Москва, 24 июля. Один из погибших в авиакатастрофе в Серпуховском районе Московской области был чемпионом мира по авиационной акробатике Игорь Турик. Об этом сообщил Федеральному агентству новостей источник в районной администрации.

В результате крушения самолета погибли два человека. Среди погибших чемпион мира по авиационной акробатике Игорь Турик. Спасатели из под обломков самолета извлекли тело второго человека, им оказался Виктор Б., 1969 года рождения.

Турик был признан чемпионом мира на самолетах Як-52 в командных соревнованиях.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что легкомоторный самолет Zen, в котором находились два человека, потерпел крушение. Находившиеся в самолете люди получили травмы несовместимые с жизнью.