Число жертв природных пожаров в Греции возросло до 74 человек

Москва, 24 июля. Число жертв природных пожаров в Греции возросло с 60 до 74 человек. Такие данные привели во вторник официальные источники в Греции. Сообщается, что среди погибших были семьи с детьми.

«Греция сможет преодолеть эту невыразимую трагедию», — заявил премьер-министра страны Алексис Ципрас, выступая в эфире греческого телевидения.

Представитель пожарной службы заявил, что из-за очень быстрого распространения огня многие люди не успели найти безопасное место, несмотря на то, что некоторые из них находились в нескольких метрах от Эгейского моря. Впрочем некоторым счастливчикам все же удалось найти спасение в воде.

«Мы прыгали в море, поскольку пламя гналось за нами до самой воды. Оно жгло нам спины и нам приходилось нырять», — рассказал Reuters один из выживших Костас Лаганос.

Разгоревшиеся в Греции лесные пожары стали самыми сильными со времен аналогичного происшествия на юге Пелопоннеса, которое произошло в августе 2007 года и унесло жизни десятков человек. Сильнее всего от огня пострадал город Мати, расположенный к востоку от Афин.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, президент России Владимир Путин ранее направил письмо президенту Греции Прокопису Павлопулосу и премьер-министру страны Алексису Ципрасу, в котором выразил соболезнования. Он также предложил Афинам помощь в ликвидации последствий разгула стихии.