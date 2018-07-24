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Названа неожиданная причина болезни Альцгеймера
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    Названа неожиданная причина болезни Альцгеймера

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    Стала известна неожиданная причина болезни Альцгеймера

    Нью-Йорк, 24 июля. Американские ученые из Колумбийского университета выяснили, что болезнь Альцгеймера большое употребление сахара может провоцировать болезнь Альцгеймера.

    Исследователи на протяжении семи лет вели наблюдение за двумя тысячами человек, которые никогда не страдали от подобной болезни. Во время исследований у 429 человек обнаружились признаки болезни Альцгеймера.

    Оказалось, что в группе риска находятся люди, употребляющие 30 грамм сахара в день. Они на 33% больше подвергались вероятности заболеть, чем те, кто ограничивался шестью граммами в день. Также люди, ежедневно употребляющие фруктовые соки и газировку, на 27% чаще сталкивались с болезнью Альцгеймера и диабетом, чем те, кто ограничивал себя в сладком, сообщает «Утро.ру».

    Автор: Денис Коробейников
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