Ученые создали робота размером с клетку человека

Москва, 24 июля. Микроскопический робот размером с человеческую клетку (0,0000001 доли метра) создан учеными Массачусетского технологического института.

Благодаря фотодиодным полупроводникам данное устройство, размер которого не превышает одну миллионную долю метра, не нуждается в подзарядке. При улавливании света робот преобразует его в чистую электроэнергию, которая достаточна для автономного функционирования.

Как отметили инженеры, устройство можно будет использовать как для комплексного исследования человеческого организма, так и для диагностики и обслуживания нефте- и газопроводов. При этом микроскопический робот способен хранить информацию на бортовой системе электроники.

Напомним, несколько дней назад сообщалось, что инженеры из компании Walt Disney Imagineering создали гуманоидного робота, который запрограммирован выполнять сложные акробатические прыжки с троса.