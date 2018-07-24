Самолет Ил-76 МЧС России доставил жителям Сирии 34 тонны гумпомощи

Москва, 24 июля. Самолет Ил-76 МЧС России доставил на территорию Сирии свыше 30 тонн гуманитарной помощи, в том числе продукты питания и медицинские препараты, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным министерства, привезенная гуманитарная помощь будет передана нуждающимся жителям республики, в том числе в труднодоступных районах, и беженцам, которые возвращаются в освобожденные от террористов населенные пункты.

«Самолет Ил-76 МЧС России с подмосковного аэродрома «Раменское» доставил на аэродром «Хмеймим» 34 тонны гуманитарной помощи жителям САР», — говорится в сообщении.

Российский Центр примирения враждующих сторон и представители сирийского Арабского Красного Полумесяца окажут содействие доставке грузов.

Стоит отметить, что на борту самолета, прибывшего в САР, была группа российских экспертов по проведению спасательных операций особого риска МЧС России «Лидер». Они обсудят с представителями властей Сирии реализацию проектов гуманитарного разминирования в рамках ООН.

Напомним, ранее стало известно, что боевики в Идлибской зоне деэскалации отказались пропускать гуманитарную помощь от России и сирийских властей в удерживаемые районы, несмотря на тяжелую ситуацию с обеспечением мирных жителей продуктами питания и медицинской помощью.