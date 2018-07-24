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Порошенко заявил, что Южно-Украинская АЭС перешла на американское топливо
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    Порошенко заявил, что Южно-Украинская АЭС перешла на американское топливо

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    Порошенко заявил, что Южно-Украинская АЭС перешла на американское топливо

    Киев, 24 июля. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с заместителем государственного секретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсисом Фенноном.

    В ходе переговоров стороны обсудили укрепление стратегического партнерства между Украиной и США в энергетической сфере. По словам Порошенко, сотрудничество Киева и Вашингтона в энергетической сфере уже дает свои результаты.

    «Сегодня впервые энергоблок Южно-Украинской АЭС заработал на американском топливе компании Westinghouse. Это то, о чем мы договорились с президентом США Дональдом Трампом во время наших встреч в Белом доме, в Нью-Йорке, а также в Брюсселе во время саммита НАТО», — заявил Порошенко.

    В свою очередь Феннон заявил, что США выражают поддержку Украине в противодействии строительству газопровода «Северный поток — 2».

    «Хочу выразить непреклонную поддержку Украины со стороны США и категорическое сопротивление проекту «Северный поток — 2», — сказал Феннон.

    Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода состоится в конце 2019 года.

    Украина предпримет все возможные усилия, чтобы помешать строительству «Северного потока — 2». Президент Украины Петр Порошенко видит угрозу в «Северном потоке - 2», так как завершение проекта сократит объем транзита газа через украинскую территорию.

    Автор: Артем Никулин
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