Порошенко заявил, что Южно-Украинская АЭС перешла на американское топливо

Киев, 24 июля. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с заместителем государственного секретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсисом Фенноном.

В ходе переговоров стороны обсудили укрепление стратегического партнерства между Украиной и США в энергетической сфере. По словам Порошенко, сотрудничество Киева и Вашингтона в энергетической сфере уже дает свои результаты.

«Сегодня впервые энергоблок Южно-Украинской АЭС заработал на американском топливе компании Westinghouse. Это то, о чем мы договорились с президентом США Дональдом Трампом во время наших встреч в Белом доме, в Нью-Йорке, а также в Брюсселе во время саммита НАТО», — заявил Порошенко.

В свою очередь Феннон заявил, что США выражают поддержку Украине в противодействии строительству газопровода «Северный поток — 2».

«Хочу выразить непреклонную поддержку Украины со стороны США и категорическое сопротивление проекту «Северный поток — 2», — сказал Феннон.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода состоится в конце 2019 года.

Украина предпримет все возможные усилия, чтобы помешать строительству «Северного потока — 2». Президент Украины Петр Порошенко видит угрозу в «Северном потоке - 2», так как завершение проекта сократит объем транзита газа через украинскую территорию.