Названа основная версия убийства журналиста ГТРК «Нижний Новгород»

Нижний Новгород, 24 июля. Журналиста ГТРК «Нижний Новгород» Дениса Суворова убили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

Журналист возвращался от друзей домой в ночь с субботы на воскресенье. В понедельник участники поисково-спасательного отряда «Волонтер» начали вести поиски пропавшего молодого человека. Его тело нашли у Нижегородской соборной мечети.

У 27-летнего журналиста был пробит череп. По предварительным данным, его ударили камнем.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, следствие не связывает убийство Суворова с его профессиональной деятельностью. На данный момент следствие рассматривает бытовой конфликт как основную версию убийства.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, а также лица, которые могли быть причастны к совершению преступления. По факту гибели журналиста возбуждено уголовное дело по статье «убийство».