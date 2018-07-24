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Названа основная версия убийства журналиста ГТРК «Нижний Новгород»
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    Названа основная версия убийства журналиста ГТРК «Нижний Новгород»

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    Названа основная версия убийства журналиста ГТРК «Нижний Новгород»

    Нижний Новгород, 24 июля. Журналиста ГТРК «Нижний Новгород» Дениса Суворова убили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области. 

    Журналист возвращался от друзей домой в ночь с субботы на воскресенье. В понедельник участники поисково-спасательного отряда «Волонтер» начали вести поиски пропавшего молодого человека. Его тело нашли у Нижегородской соборной мечети.

    У 27-летнего журналиста был пробит череп. По предварительным данным, его ударили камнем.

    Как сообщил источник Федерального агентства новостей, следствие не связывает убийство Суворова с его профессиональной деятельностью. На данный момент следствие рассматривает бытовой конфликт как основную версию убийства.

    Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, а также лица, которые могли быть причастны к совершению преступления. По факту гибели журналиста возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

    Автор: Дарья Смолина
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