Вашингтон подтвердил планы по встрече Путина и Трампа осенью

Вашингтон, 24 июля. Американские власти подтвердили планы по встрече президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, которая должна состояться этой осенью. Такое заявление во вторник сделал представитель Совета по нацбезопасности США.

«Пожалуйста, посмотрите твит Сары Сандерс (пресс-секретаря Белого дома — Прим.ФАН), опубликованный ранее, где она упоминает, что встреча пройдет осенью», — отметил он.

Ранее Сандерс заявила, что Трамп пригласил Путина в Вашингтон этой осенью. Позже помощник Путина Юрий Ушаков отметил, что советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон может встретиться с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым по вопросу организации переговоров на высшем уровне.

Напомним, что 16 июля в Хельсинки состоялась встреча Путина и Трампа. В ходе переговоров лидеры стран обсудили вопрос развития российско-американских отношений, ситуацию в Сирии и на Украине. Встреча в Финляндии состоялась через несколько дней после завершения в Европе саммита НАТО.