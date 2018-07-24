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Вашингтон подтвердил планы по встрече Путина и Трампа осенью
Политика
Белый дом объяснил необходимость новой встречи Путина и Трампа
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    Вашингтон подтвердил планы по встрече Путина и Трампа осенью

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    Вашингтон подтвердил планы по встрече Путина и Трампа осенью

    Вашингтон, 24 июля. Американские власти подтвердили планы по встрече президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, которая должна состояться этой осенью. Такое заявление во вторник сделал представитель Совета по нацбезопасности США.

    «Пожалуйста, посмотрите твит Сары Сандерс (пресс-секретаря Белого дома — Прим.ФАН), опубликованный ранее, где она упоминает, что встреча пройдет осенью», — отметил он.

    Ранее Сандерс заявила, что Трамп пригласил Путина в Вашингтон этой осенью. Позже помощник Путина Юрий Ушаков отметил, что советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон может встретиться с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым по вопросу организации переговоров на высшем уровне.

    Напомним, что 16 июля в Хельсинки состоялась встреча Путина и Трампа. В ходе переговоров лидеры стран обсудили вопрос развития российско-американских отношений, ситуацию в Сирии и на Украине. Встреча в Финляндии состоялась через несколько дней после завершения в Европе саммита НАТО.

    Автор: Антон Соколов
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