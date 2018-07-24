Совфед одобрил отмену пошлин на восстановление сгоревших при пожаре документов

Москва, 24 июля. Совет Федерации одобрил законопроект, который отменяет пошлины на восстановление документов, утраченных при пожаре или другом стихийном бедствии.

Отметим, что на данный момент от выплаты пошлин освобождены лишь граждане, утратившие при пожаре паспорт. Новый же закон расширяет спектр документов, включая в него свидетельство о рождении, браке, праве собственности и другие важные бумаги.

Таким образом, в случае окончательного утверждения законопроекта, россияне смогут сэкономить весьма значительные средства при восстановлении документов, учитывая, что только за выдачу паспорта им приходилось платить 1,5 тыс. рублей. Как сообщает ТАСС, законопроект вступит в силу с 1 января 2019 года.

Отметим, что российские сенаторы также одобрили законопроект, который отменяет пошлину на регистрацию юридического лица, которая составляла 4 тыс. рублей.