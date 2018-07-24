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Трамп пожаловался на опустошенную другими странами «свинку-копилку» США
Политика
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    Трамп пожаловался на опустошенную другими странами «свинку-копилку» США

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    Трамп пожаловался на опустошенную другими странами «свинку-копилку» США

    Вашингтон, 24 июля. Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал торговые пошлины, заявив, что они «замечательны». Своим мнением президент поделился в микроблоге Twitter. 

    «Пошлины замечательны! Либо страна, которая несправедливо относилась к США в торговле будет придерживаться честной сделки, либо она попадет под удар пошлин», — считает Трамп.

    Президент считает, что на его стране продолжают наживаться. Он назвал США опустошенной «свинкой-копилкой». Ранее резидент Овального кабинета заявил о готовности ввести пошлины на китайские товары объемом в 500 млрд долларов.

    Пекин пожаловался на действия американского руководства в ВТО. Трамп неоднократно указывал Китаю и Евросоюзу на недобросовестность в вопросах торговли. Китайские власти с этим мнением не согласны. Эксперты считают, что торговая война может нанести вред экономикам обеих стран. 

    Автор: Юлия Шелковенко
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